الثلوج تلغي عشرات الرحلات الجوية في اليابان

طوكيو- (د ب ا):

بدأت الثلوج في التساقط على العاصمة اليابانية طوكيو، مما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء التي تعاني بالفعل بسبب أزمة الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة الارصاد اليابانية أصدرت تحذيرا من الثلوج لمنطقة طوكيو الأوسع نطاقا، التي ربما تشهد هطول ثلوج يصل سمكها لخمسة سنتميترات.

وحثت شركة كهرباء طوكيو المواطنين على ترشيد الكهرباء، قائلة إن انخفاض الحرارة يعزز الطلب، كما أن الافتقار للطاقة الشمسية في ظل الطقس السيئ يضر بالامدادات.

ويأتي ارتفاع الطلب على الطاقة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة، أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم لمستويات جديدة خلال الأشهر الماضية.

وربما يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي بسبب الطقس البارد اليابان لشراء شحنات إضافية من الوقود الباهظ الثمن هذا الشتاء.

من ناحية أخرى، بدأت الثلوج في التأثير على حركة الطيران في المدينة. وقالت شركة ايه ان ايه الجوية إنه سيتم إلغاء 39 رحلة من رحلاتها من وإلى مطار هانيدا في طوكيو بسبب الطقس.