وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى واشنطن في أول زيارة رسمية لها لأمريكا

05:51 م الأربعاء 05 يناير 2022
وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى واشنطن في أول زيارة رسمية لها لأمريكا

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

واشنطن - (د ب أ)

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة.

ويتضمن جدول زيارة بيربوك في واشنطن عقد لقاء مع نظيرها الأمريكي انتوني بلينكن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وستركز مباحثات السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مع المسؤولين الأمريكيين في زيارتها التي تستغرق يوما واحدا على تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

كانت بيربوك وبلينكن التقيا من قبل في اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول في الشهر الماضي.

وقبل إقلاع طائراتها من برلين، أكدت بيربوك على أهمية الشراكة عبر الأطلسي في ظل الصراع في أوكرانيا وقالت " كلما كانت الأوقات أكثر صعوبة زادت أهمية الشراكات القوية، ونحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من الولايات المتحدة".

انالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية ألمانيا واشنطن انتوني بلينكن نانسي بيلوسي

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