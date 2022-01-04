عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا في 2021 يحطم رقمًا قياسيًا

11:53 م الثلاثاء 04 يناير 2022
عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا في 2021 يحطم رقمًا قياسيًا

المهاجرين غير الشرعيين

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القنال الإنجليزي في عام 2021 وصل إلى رقم قياسي عند 28395 مهاجرًا غير شرعي.

وأشارت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إلى أن المملكة المتحدة واجهت عامًا قياسيًا بالنسبة للمهاجرين الذين خاضوا الرحلة محفوفة بالمخاطر بطول 21 ميلاً من بلدة كاليه في فرنسا إلى الشواطئ البريطانية؛ إذ تشير التقارير إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في عام 2021 يزيد بنحو 200 شخص عن عدد سكان مدينة تشيتشيستر البريطانية، ويعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الذين عبروا مضيق دوفر في عام 2020.

وأضافت "اكسبريس" أن أكبر عدد من حالات العبور المسجلة في عام 2021 جاء في نوفمبر بعدد 6869 شخصًا، على الرغم من الافتراض القائل إن المهاجرين يقبلون على الهجرة غير الشرعية خلال الصيف عندما تكون الظروف أكثر اعتدالاً مناخيًا.

ويذكر أنه في ذلك الشهر لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا مصرعهم عندما غرقت سفينتهم في القنال الإنجليزي.

وهناك ضغط متزايد على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، للتعامل مع أزمة المهاجرين مع استمرار تعثر حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.

هذا المحتوى من

Asha
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