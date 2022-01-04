واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

11:23 م الثلاثاء 04 يناير 2022
واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، احتجاز الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات، على سواحل الحديدة في اليمن، حسبما ذكرت "الشرق".

هذا وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن مساء أمس الاثنين، قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة.

وذكر أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، مشددًا على أن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.

وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين احتجاز سفينة سفينة شحن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا