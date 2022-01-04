واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، احتجاز الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات، على سواحل الحديدة في اليمن، حسبما ذكرت "الشرق".

هذا وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن مساء أمس الاثنين، قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة.

وذكر أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، مشددًا على أن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.