وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا غدًا الأزمة الأوكرانية

06:15 م الإثنين 31 يناير 2022
وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا غدًا الأزمة الأوكرانية

سيرجي لافروف و أنتوني بلينكن

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موسكو - (د ب أ)

يتباحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الثلاثاء، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
في غضون ذلك، تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من وضع حزمة عقوبات ضد موسكو حال قيامها بغزو أوكرانيا.
كما يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.
وقال ماكس بلاين المتحدث باسم جونسون للصحفيين "هدفنا هو الاستمرار في تشجيع روسيا على انتهاج مسار دبلوماسي من أجل خفض التصعيد والتراجع عما يمكن أن يكون عملا مكلفا للغاية، إذا مضت قدما وارتكبت أي عدوان".

روسيا أمريكا أوكرانيا سيرجي لافروف أنتوني بلينكن

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