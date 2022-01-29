الكويت تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي

10:40 م السبت 29 يناير 2022
الكويت تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي

وزارة الخارجية الكويتية

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الكويت - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق الشقيق.

وشددت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، على موقف دولة الكويت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية مطار بغداد الدولي الكويت

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