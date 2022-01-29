العاصفة "مالك" تقتل امرأة في اسكتلندا

09:54 م السبت 29 يناير 2022
العاصفة "مالك" تقتل امرأة في اسكتلندا

عاصفة - أرشيفية

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لندن - (د ب أ)

توفيت امرأة بسبب الرياح القوية التي تسببت فيها العاصفة "مالك" في اسكتلندا، والتي تهب على أجزاء من أوروبا.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن المرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بالمرأة في مدينة أبردين .

وهبت رياح بسرعة تبلغ حوالي 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا. وألغيت مباراتان لكرة القدم كإجراء احترازي.

كما تسببت العاصفة في أضرار بشمال إنجلترا. وفي جميع أنحاء البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل بسبب انقطاع الخطوط.

وفي الوقت نفسه، تستعد الدنمارك لوصول العاصفة.

وفي بلدة فريدريكسوند تم نقل 20 شخصا يحتاجون إلى رعاية يومية إلى منطقة آمنة حيث لا يمكن ضمان الرعاية في حالة حدوث فيضانات، وفقا لما ذكره تلفزيون "تى في 2" اليوم السبت .

وفي جزيرة زيلاند، حيث تقع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريبا.

كما شهد شمال ألمانيا ليلة عاصفة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من العواصف التي تجلب رياحًا عاصفة إلى الساحل وفي النصف الشمالي الشرقي من البلاد.

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