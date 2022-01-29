رئيس الوزراء الإثيوبي يصل أبوظبي في "زيارة عمل" (صور)

11:32 ص السبت 29 يناير 2022
رئيس الوزراء الإثيوبي يصل أبوظبي في "زيارة عمل" (صور)

آبي أحمد وولي عهد أبوظبي

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وكالات:

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إلى أبوظبي في زيارة عمل للإمارات.

وفي تغريدة بالإنجليزية على تويتر، شكر آبي أحمد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على "الترحيب الحار" الذي لقاه والوفد المرافق له فور وصوله أبوظبي.

وكتب: "ناقشت مع (الشيخ محمد بن زايد) قضايا إقليمية وكيفية تعزيز العلاقات المشتركة".

آبي أحمد أبوظبي رئيس الوزراء الإثيوبي الإمارات الشيخ محمد بن زايد

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