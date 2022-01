رئيس الوزراء الإثيوبي يصل أبوظبي في "زيارة عمل" (صور)

وكالات:

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إلى أبوظبي في زيارة عمل للإمارات.

وفي تغريدة بالإنجليزية على تويتر، شكر آبي أحمد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على "الترحيب الحار" الذي لقاه والوفد المرافق له فور وصوله أبوظبي.

وكتب: "ناقشت مع (الشيخ محمد بن زايد) قضايا إقليمية وكيفية تعزيز العلاقات المشتركة".

My greatest appreciation to my brother His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed for the warm welcome accorded to my delegation and I. We discussed bilateral and regional issues as well as explored ways of further strengthening our ties. pic.twitter.com/kYCE6wb83A