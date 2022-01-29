روسيا ترسل أنظمة صاروخية ووحدات قتالية إلى بيلاروسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إرسال 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا، وقد تم نقل نظام صاروخي مضاد للطائرات طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التفريغ سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحددة، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.

ويأتي هذا البيان على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق، بأن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعا دفاعيا ولا تمثل تهديدا للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أنها ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 فبراير المقبل.