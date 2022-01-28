رغم التوتر على الحدود.. روسيا تعلن استعدادها لاستقبال رئيس أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية .

وأضاف لافروف - في تصريحات صحيفة - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة - أنه إذا كان ينوي زيلينسكي التحدث بشأن قضايا دونباس فعليه اللجوء إلى مجموعة الاتصال بشأن تسوية الوضع في جنوب شرق أوكرانيا .

وتابع: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا كان زيلينسكي يريد مناقشة تطبيع العلاقات الثنائية التي أعاقتها الإجراءات الأحادية الجانب لنظامه- ونحن بالطبع ردينا على هذه الإجراءات - فنحن مستعدون لذلك ولا مشكلة. دعه يأتي إلى موسكو أو سوتشي أو سانت بطرسبرج. ولكن إذا كان يريد مناقشة قضية دونباس، فعليه أن يلجأ إلى مجموعة الاتصال والتي يجب أن تنظر في جميع قضايا التسوية مباشرة بين كييف ودونيتسك وكييف ولوهانسك".

وعلق لافروف على رفض زيلينسكي التحدث مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك (المعلنتان من جانب واحد) قائلا "هذا أمر سيء ولكن هذا سيء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الداخلية. وبالنسبة لعلاقاتنا، إذا كان لديه ما يقوله ولديه فهم لكيفية تصحيح تلك الخطوات الهدامة التي بدأتها كييف - بواسطة زيلينسكي وأسلافه - فنحن مستعدون للنظر في الأمر".