الصحة القطرية تحدث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة كورونا

04:49 م الخميس 27 يناير 2022
الصحة القطرية تحدث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة كورونا

أرشيفية

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الدوحة- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تحديث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا ضمن سياسة السفر والعودة لدولة قطر.

وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على موقعها الرسمي وأوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم الخميس ، إن التغييرات الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم الأحد المقبل ، داعية إلى الاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة تقوم باستمرار بإجراء تحديثات على قوائم الدول وذلك وفقا لمستجدات الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 حول العالم.

يشار إلى أن تصنيف الدول على أساس مستوى مخاطر كوفيد-19 يتضمن ثلاث قوائم، هي الدول التي في القائمة الخضراء، ودول في القائمة الحمراء، ودول في القائمة الحمراء الاستثنائية.

الصحة القطرية الدوحة فيروس كورونا قطر

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