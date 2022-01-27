الصحة القطرية تحدث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة كورونا

الدوحة- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تحديث قوائم الدول حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا ضمن سياسة السفر والعودة لدولة قطر.

وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على موقعها الرسمي وأوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم الخميس ، إن التغييرات الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم الأحد المقبل ، داعية إلى الاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة تقوم باستمرار بإجراء تحديثات على قوائم الدول وذلك وفقا لمستجدات الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 حول العالم.

يشار إلى أن تصنيف الدول على أساس مستوى مخاطر كوفيد-19 يتضمن ثلاث قوائم، هي الدول التي في القائمة الخضراء، ودول في القائمة الحمراء، ودول في القائمة الحمراء الاستثنائية.