السفارة الأمريكية بأوكرانيا تحث رعاياها على التفكير في المغادرة الآن

10:49 م الأربعاء 26 يناير 2022
السفارة الأمريكية بأوكرانيا تحث رعاياها على التفكير في المغادرة الآن

السفارة الأمريكية

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حثت السفارة الأمريكية في كييف رعاياها، اليوم الأربعاء، على التفكير في مغادرة أوكرانيا الآن وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته صحيفة ذا "هيل" الأمريكية: "لا يزال الوضع الأمني ​​في أوكرانيا لا يمكن التنبؤ به نظرًا لتزايد تهديد عمل عسكري روسي، ويمكن أن يتدهور دون سابق إنذار.. تحث السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن باستخدام خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل الخاص المتاحة".

وذكرت السفارة أنها لا تزال مفتوحة ويمكنها تقديم قروض للعودة إلى الوطن للأمريكيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر إلى خارج أوكرانيا.

وتأتي الرسالة في أعقاب تحذير من السفارة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حثت فيه الأمريكيين على التفكير في مغادرة البلاد، وذكرت إن وزارة الخارجية سمحت للموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين بمغادرة البلاد طواعية.

يذكر أن كييف ودولًا غربية تتهم موسكو بحشد الجنود والمعدات على الحدود الأوكرانية.

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