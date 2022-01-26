الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ والسكان يواجهون الجوع

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه الأسوأ على الإطلاق، داعيا إلى مضاعفة العمليات الإنسانية الرامية لإنقاذ الأرواح في البلد التي يواجه نصف سكانها الجوع.

وقال جوتيريش خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الأفغان تلاحقهم الجائحة وأمراض أخرى كان يمكن تجنبها، أكثر من نصف الأفغان يواجهون الجوع ويعتمد 80 بالمئة على المياه الملوثة للشرب".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "أفغانستان هي الأسوأ حالا على الإطلاق من الناحية الإنسانية"، مضيفا "الجزاءات وانعدام الثقة في المنظومة المصرفية العالمية جمدت أكثر من 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني".

ودعا غوتيريش إلى مضاعفة العمل الإنساني الرامي لإنقاذ الأرواح في أفغانستان وتعليق القواعد والشروط المقيدة لاقتصاد أفغانستان.