كشفت العديد من المواقع اللبنانية عن مقتل الفنان اللبناني علي يونس وابنته في غارة إسرائيلية على منزلهما بجنوب لبنان.

وذكرت مواقع لبنانية تفاصيل الحادث وجاءت: "استشهد الممثل علي يونس وإبنته سيلين في غارة إسرائيلية على بلدة اللوبية مساء أمس الخميس وذلك قبل نصف ساعة فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ."، وأثار الخبر صدمة الشعب اللبناني ونجوم الوسط الفني الذين كانوا يترقبون قرار وقف إطلاق النار، إلا أن الغارات الإسرائيلية الغاشمة قضت عليهما.

رسالة علي يونس الأخيرة قبل رحيله

وكان آخر ما نشره الفنان علي يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " في جنوب لبنان حالة من "حبس الأنفاس" والترقب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار، وإن أي إتفاق يجب ألا يمنح إسرائيل حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية ويجب أن تمنح المقاومة حق الرد، كي لا ينطبق علينا المثل القائل كأنك يا بوزيد ما غزيت، صامدون".

من هو الممثل الراحل علي يونس

ممثل وإذاعي ومقدم برامج لبناني، بدأ حياته المهنية بتقديم البرامج الإذاعية مثل (مشاكل وحلول)، و(ممنوع الغلط).

ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسلات أولاد آدم (2020) وبروفا (2019) وأسود (2019)، بجانب فيلم المهراجا (2018)، وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "اسر" عام 2025.

اقرأ أيضا:



طلعوله شهادة وفاة وفجأة فاق.. حكاية غريبة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب

ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور



