الجيش الصومالي يقتل 20 من مليشيا "الشباب" في عمليات عسكرية

07:47 م الأربعاء 26 يناير 2022
الجيش الصومالي يقتل 20 من مليشيا "الشباب" في عمليات عسكرية

الجيش الصومالي

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الصومال - (أ ش أ)

قُتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا حركة "الشباب" الصومالية في عمليات عسكرية نفذها الجيش وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني نفذ عمليات عسكرية في محافظة جلجدود وسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة وضبط متفجرات.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الجنرال أدوا يوسف راغي قوله إن الجيش كثف عملياته في الأيام الأخيرة للقضاء على الإرهاب، مما أدى إلى إحباط شن هجمات جديدة.

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Asha
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