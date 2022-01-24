الإليزيه: ماكرون سيقترح على بوتين خطة لخفض التصعيد

وكالات

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خطة لخفض التصعيد في شرق أوروبا بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

هذا ويتواصل التنسيق الأمريكي الأوروبي بشأن التعامل مع الوضع عند الحدود الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي محتمل لأكرانيا وتأني أوروبي. وموسكو تعتبر إرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تصعيدا للتوتر.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن المملكة المتحدة بدأت في سحب موظفين من سفارتها في أوكرانيا، وسط تحذيرات من غزو روسي. ونقلت عن مسؤولين القول إنه لا توجد تهديدات محددة للدبلوماسيين البريطانيين، إلا أن نحو نصف الموظفين العاملين في كييف سيعودون إلى المملكة المتحدة.

عسكريًا أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان الاثنين أن دوله تحضّر قوات احتياطية في حالة تأهّب وأرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "سيواصل حلف شمال الأطلسي اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة للحماية والدفاع عن كلّ الأعضاء، لا سيّما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية. وسنردّ دائمًا على أي تدهور في بيئتنا الأمنية، بما في ذلك عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

من جانبه اتّهم الكرملين اليوم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتصعيد التوتر بعدما أعلن التكتل العسكري بأنه سيعزز دفاعاته في شرق أوروبا على وقع الأزمة الأوكرانية. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن واشنطن وحلف الأطلسي يصعدان التوتر عبر "هستيريا الإعلانات" و"الخطوات الملموسة"، مشيرا إلى أن خطر شن قوات أوكرانية هجوما ضد الانفصاليين الموالين لروسيا "مرتفع للغاية".