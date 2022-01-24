هولندا.. مسافر يختبئ خلف عجلة طائرة شحن في رحلة استمرت 11 ساعة

09:37 م الإثنين 24 يناير 2022
هولندا.. مسافر يختبئ خلف عجلة طائرة شحن في رحلة استمرت 11 ساعة

مسافر يختبئ خلف عجلة طائرة شحن

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وكالات:

اكتشفت السلطات الهولندية مسافرا متسللا على قيد الحياة، اختبأ وراء العجلة الأمامية لطائرة شحن في مطار شيفول بأمستردام صباح الأحد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم المطار ويليمايك كوستر في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرجل كان مختبئا لأكثر من 11 ساعة منذ أن غادرت الطائرة مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية جوان هيلموندز إن "طاقم المطار اكتشف في البداية شيئا يبدو وكأنه شخص وأبلغ السلطات على الفور".

وأضافت أنه "عند الوصول إلى مكان الحادث، أكدت الشرطة الهولندية وخدمات الطوارئ أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن درجة حرارة جسمه منخفضة".

وتابعت: "لقد فوجئنا بالعثور على هذا الرجل ، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة بعد أن حلقت الطائرة لأكثر من 10000 كيلومتر في درجات حرارة شديدة البرودة".

ولفتت إلى أن الرجل تلقى الإسعافات اللازمة ثم نقل إلى مستشفى في أمستردام.

وأوضحت أنه عند تعافيه سيتم نقله إلى مركز طالبي اللجوء (AZC) حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث عن اللجوء أم لا.

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أن متوسطأوقات الرحلات بين جوهانسبرج وأمستردام يبلغ حوالي 11 ساعة، وإذا توقفت الرحلة في كينيا فستستغرق عدة ساعات إضافية.

طائرة شحن ضبط مسافر مطار شيفول أمستردام هولندا

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