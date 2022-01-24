لبنان يدين الاعتداء الصاروخي على إمارة أبو ظبي بالإمارات

05:23 م الإثنين 24 يناير 2022
لبنان يدين الاعتداء الصاروخي على إمارة أبو ظبي بالإمارات

لبنان يدين الاعتداء الصاروخي على إمارة أبو ظبي

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بيروت - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي بالإمارات، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الصواريخ وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الإثنين "تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية تجاه الدولة، مؤكدة على أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.

يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني من جانب الحوثيين على الإمارات في غضون اسبوع، واعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن الهجوم لن يمر دون رد.

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