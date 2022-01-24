أمريكا: التهديد الروسي مشكلة للعالم بأسره وليس لأوكرانيا فقط

واشنطن- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "إن قضية التهديد الروسي يجب أن تكون مصدر قلق للعالم بأسره، وليس فقط لأوكرانيا والغرب".

وأضاف بلينكن - في تصريح صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - "في حالة حدوث غزو روسي جديد وإدخال القوات الروسية إلى أوكرانيا، سيكون هناك رد سريع وخطير وموحد من جانب الدول الغربية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى مشاركته في مشاورات وثيقة مع جميع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين الأسبوع الماضي وعبر الهاتف تقريبًا كل يوم، للتأكد من أن لدي الجميع استجابة واضحة وموحدة.