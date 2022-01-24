الخارجية الأمريكية تأمر أسر موظفي سفارتها في كييف بمغادرة أوكرانيا

05:42 ص الإثنين 24 يناير 2022
الخارجية الأمريكية تأمر أسر موظفي سفارتها في كييف بمغادرة أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمرا لجميع أسر الدبلوماسيين والأفراد غير الأساسيين في سفارتها بكييف بمغادرة أوكرانيا.

وجاء في تحذير من السفر أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأحد أنه نظرا " للتهديد المستمر بتحرك عسكري روسي"، فإنه يجب على المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا " أن يفكروا في خيارات المغادرة الأن باستخدام وسيلة نقل تجارية أو أي وسيلة نقل خاصة أخرى متاحة".

وأضاف تحذير من المستوى الرابع " لا تسافر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة من تحرك عسكري روسي ومن كوفيد-19."

وتحدث مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع صحفيين بشأن "إجراءات احترازية".

وعند السؤال حول توقيت القرار، أشارت وزارة الخارجية إلى تحذير صادر عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، وهو ما نفته موسكو مرارا .

كما تم تحذير المواطنين الأمريكيين أيضا من السفر إلى شبه جزيرة القرم أو إقليمي دونتسك ولوهانسك الإنفصاليين المواليين لروسيا في شرقي أوكرانيا.

كما أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا تحذيرا صحيا من المستوى الرابع من السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى وجود مستويات مرتفعة من الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وزارة الخارجية الأمريكية أسر الدبلوماسيين مغادرة أوكرانيا تحذير من السفر

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