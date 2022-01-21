استمرار أمريكا وروسيا في مواجهة طريق مسدود بعد المحادثات بشأن أوكرانيا

جنيف - (د ب أ):

تبادل وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي المطالب في اجتماع مصيري في جنيف اليوم الجمعة يهدف إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا.

وجاءت المحادثات، التي استضافها فندق تاريخي يطل على بحيرة جنيف، كأحدث خطوة ضمن الهجوم الدبلوماسي الذي يشنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على روسيا، فيما تكافح واشنطن لتفادي حرب محتملة في الجناح الشرقى لأوروبا.

وخفض بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف توقعاتهما للمحادثات، لكنها تحققت. ولم يتم الإعلان عن نتائج ملموسة لكن الوزيرين ذكرا أنهما يتوقعان أن تستمر المحادثات.

وقال بلينكن إن محادثتهما "الصريحة والمهمة" ستسمح للطرفين "باستئناف" الجهود الدبلوماسية الرامية لحل خلافاتهما.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بالدبلوماسية والحوار كسبيل لتسوية الخلافات القائمة، لكنهم من جانب آخر مصممون على الرد على أي "غزو روسي لأوكرانيا بشكل موحد وسريع وقاس".

وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لفرض أشد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وذكر لافروف أن روسيا تتوقع ردا مكتوبا من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، على أن يتم بعد ذلك إجراء المزيد من المحادثات على مستوى وزيري الخارجية.

وكان لافروف يشير إلى مطالب قدمها الكرملين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الشهر الماضي. وتشمل المطالب تعهدا بعدم توسع جيش الحلف الغربي شرقا.

وأوضح الناتو أنه منفتح على النقاش لكنه رفض مطلب موسكو الرئيسي بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف مطلقا وبقاء الناتو بعيدا عما تعتبره روسيا مجال نفوذها.

وقال بلينكن إن واشنطن سترد كتابيا على روسيا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطلبها، فى الوقت الذى تبدى فيه مخاوفها بشأن الأنشطة الروسية.

وذكر لافروف أن روسيا تتوقع ردا مكتوبا من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، على أن يتم بعد ذلك إجراء المزيد من المحادثات على مستوى وزيري الخارجية.

و دعا لافروف الغرب مجددا لإنهاء "هستيريا مناهضة روسيا" في الصراع الأوكراني ورفض مخاوف الغرب من احتمال غزو روسي لأوكرانيا.

وتشير واشنطن وكييف وعواصم أوروبية إلى أن حشد روسيا 100 ألف جندي ومعدات ثقيلة على الحدود مع أوكرانيا قد تكون مقدمة لهجوم، وتطالب بسحب القوات.