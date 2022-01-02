مقتل 6 مسلحين و3 من قوات تعبئة محلية في اشتباك جنوب شرقي إيران

طهران - (د ب أ):

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد مقتل ستة مسلحين وإصابة خمسة آخرين، إلى جانب مقتل ثلاثة من قوات التعبئة المحلية في اشتباك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني أنه "بعد اشتباكات بين مقاتلي المقر مع المسلحين خلال الأيام الأخيرة، استطاع المقر أمس السبت، خلال عمليات استخباراتية دقيقة، تحديد مخبأ ووكر عدد من المسلحين في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وأضاف البيان أن اشتباكا عنيفا وقع، وقُتل خلاله ستة من المسلحين وجرح خمسة آخرون، فيما قتل ثلاثة من المقاتلين المحليين.

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.