دراسة معملية: لقاح "فالنيفا" الفرنسية يحيد أوميكرون

11:57 م الأربعاء 19 يناير 2022
دراسة معملية: لقاح "فالنيفا" الفرنسية يحيد أوميكرون

لقاح كوفيد

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باريس - (د ب أ)

قالت شركة الأدوية الفرنسية "فالنيفا" إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يحيد المتحور أوميكرون في الدراسة المعملية الأولية، مما يعزز فرص اللقاح بينما يسعى إلى الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن 30 شخصا شاركوا في التجارب أنتجت دماء 26 منهم أجساما مضادة محيدة ضد المتحور أوميكرون، بينما أنتجت دماء جميع المشاركين الـ30 أجساما مضادة ضد المتحور دلتا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فالنيفا قولها إن بالنسبة للسلالة الأصلية، كانت نسبة تحييد الفيروس أقل بمقدار 7ر2 مرة بالنسبة لدلتا و7ر16 مرة بالنسبة لأوميكرون.

ويأتي هذا التطور مع توقع الشركة الحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية في أوروبا والمملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري لاستخدام اللقاح.

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