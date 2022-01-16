إيران تسجل أول 3 وفيات بمتحور أوميكرون

11:51 ص الأحد 16 يناير 2022
إيران تسجل أول 3 وفيات بمتحور أوميكرون

إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل حالات وفاة بالمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لإيرانيين تأكدت إصابتهم بالمتحور شديد العدوى، فضلا عن تسجيل أكثر من 1100 إصابة به في أنحاء البلاد.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة، تشير تقارير إلى أن الحكومة في طهران تخطط لفرض قيود صارمة على الحياة العامة مرة أخرى، في محاولة للتأهب لموجة جديدة من الإصابات.

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا خلال فترات سابقة، إلا أن الأوضاع تحسنت بعد توافر كل من اللقاحات الواردة من الخارج والمصنعة محليا.

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