تركي آل الشيخ يُشيد بولي العهد السعودي: "الكل في الكل وشمس هذا الزمان"

كتب- مصراوي:

أثنى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نظير اهتمامه الكبير بالفعاليات الترفيهية في موسم الرياض.

وفي حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، وصف بن سلمان بالشمس قائلا، "هو كالشمس والشمس واحدة، فهو مصدر النور والطاقة والإشعاع، نكتسب منه الدفء والطاقة، فهو شمس هذا الزمان وقائدنا الملهم الذي فتح لنا كل الآفاق، ويريد الأفضل لبلاده دائما، فهو شمسنا، ولن تغيب إن شاء الله".

واعتبر رئيس هيئة الترفيه السعودية أن بن سلمان لن يتكرر، مُبررًا ذلك، بأن "هناك كواكب كثيرة تظهر وتلمع في المنطقة والعالم، تظهر ثم تختفي، كما أن القمر يتحول في مراحله، فيكون هلالا وأحيانا بدرا وأحيانا يحدث له الخسوف، لكن الشمس تظل شمسا ولا تتكرر، وكذلك الأمير محمد بن سلمان"، حسب قوله.

ومضى تركي آل الشيخ قائلًا: "محمد بن سلمان (الكل في الكل) خلف ما تحقق من إنجازات ونجاحات في موسم الرياض".

واختتم رئيس هيئة الترفيه حديثه كاشفا عن الخطة الجديدة لهيئة الترفيه والتي جاءت بتوجيهات من ولي العهد قائلا، "الخطة القادمة بعد موسم الرياض وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان.. سترون شيئا أكبر وأكبر في الرياض وبشكل دائم".

وصباح أمس السبت، أعلن تركي آل الشيخ وصول عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه إلى نحو 10 ملايين زائر، منهم مليون زائر من خارج السعودية.