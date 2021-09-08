النرويج تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

أوسلو - (د ب أ):

وصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في النرويج حاليا إلى أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة، على عكس جيرانها من الدول الاسكندنافية.

وبحسب المعلومات التي قدمتها السلطات الصحية اليوم الأربعاء، تم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة الأسبوع الماضي، بزيادة 15 % عن الأسبوع السابق، ويتوافق هذا مع معدل الإصابة في آخر 14 يوما الذي شهد تسجيل 346 حالة بين كل 100 ألف من السكان.

ونتيجة لارتفاع عدد حالات الإصابة، رفضت الحكومة النرويجية تحديد موعد لرفع قيود فيروس كورونا.

ومن المقرر رفع قيود كورونا في الدنمارك بعد غد الجمعة وفي السويد في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري وفي فنلندا في أكتوبر المقبل . وقال وزير الصحة النرويجية بنت هوي إن المستهدف هو تطعيم 90 % من السكان البالغين بحلول نهاية الشهر الجاري .

وأضاف: "من المرجح أن نفتح (الاقتصاد) ونتجه نحو مجتمع طبيعي في ظل زيادة الاستعداد، لدى اقترابنا من هذا الهدف"."

ويتخلف برنامج التطعيم في النرويج عن نظائره في الدول الاسكندنافية المجاورة، برغم تطعيم 77 % من السكان النرويجيين البالغين بالكامل حاليا.