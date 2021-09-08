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الولايات المتحدة أجلت نحو 23 ألف فرد من أفغانستان عبر قاعدة رامشتاين في ألمانيا

03:26 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة أجلت نحو 23 ألف فرد من أفغانستان عبر قاعدة رامشتاين في ألمانيا

عمليات الاجلاء

رامشتاين - (د ب أ):

نقلت القوات الجوية الأمريكية بالفعل أكثر من 23 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة أو إلى مكان آمن آخر عبر قاعدتها الجوية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وأعلنت القاعدة الجوية اليوم الأربعاء أن حوالي 11200 من الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان ما زالوا ينتظرون في قاعدة رامشتاين الجوية للانتقال لأماكن أخرى على متن رحلات قادمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وصول حوالي 260 فردا من الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى القاعدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويناقش وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الأوضاع في أفغانستان خلال اجتماع في قاعدة رامشتاين. ومن المقرر أن تضم المحادثات، التي ستُجرى عبر الفيديو أيضا، العديد من وزراء الخارجية الآخرين الذين تتعامل دولهم مع تداعيات استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا أكبر دولتين ساهمتا بقوات في المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان، والتي انتهت في أوائل الأسبوع الماضي بسحب آخر جندي أمريكي من هناك.

ولا تزال العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تحاول إخراج العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالتهديد من قبل طالبان من أفغانستان.

وسيطر الإسلاميون المتشددون على أفغانستان بالكامل، وأمس الثلاثاء أعلنوا تشكيل حكومة جديدة .

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدتها في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس كواحدة من بين عدة مراكز لمهمة الإجلاء.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، وصل 34103 أشخاص إلى رامشتاين من أفغانستان، حتى صباح أول أمس الاثنين، ونقل منهم 20 ألفا و943 شخصا إلى الولايات المتحدة حتى الآن، بينما طلب 90 أفغانيا اللجوء في ألمانيا.

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