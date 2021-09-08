الدبيبة: تونس اتهمت الليبيين رسميا بتصدير الإرهاب وقمنا بالرد عليها

وكالات:

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن تقارير صدر عن وكالة الإنتربول التونسية، يتهم الليبيين رسميا بأنهم يصدرون الإرهاب.

وقال الدبيبة، خلال جلسة استجوابه في ملجس النواب الليبي، بطبرق، اليوم الأربعاء إن "وزير الداخلية الليبي قام بالرد على التقرير التونسي بأنه أمر غير منطقي".

وأضاف أن "ليبيا لا تتهم الطرف الآخر بنفس الشيء، وأن تونس دولة شقيقة".

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفع جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس الثلاثاء، وتعليقها إلى الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء.