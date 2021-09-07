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وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم يمكنها من صنع سلاح نووي

08:27 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم يمكنها من صنع سلاح نووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

النمسا - (أ ش أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، إن إيران تواصل زيادة مخزونها من مادة اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في تقريرها الدوري السري أن أنشطتها للتحقق والمراقبة "تم تقويضها بشكل خطير" منذ شهر فبراير الماضي بسبب رفض طهران السماح للمفتشين بالوصول إلى معدات المراقبة التابعة للوكالة.

وأضافت الشبكة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الأعضاء أن ثقتها في التقييم المناسب لأنشطة إيران تتراجع مع مرور الوقت وستستمر "ما لم تصحح إيران الموقف على الفور".

هذا المحتوى من

Asha
الوكالة الدولية للطاقة الذرية صنع أسلحة نووية إيران الطاقة الذرية

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