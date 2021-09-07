الهند تسجل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي حالات يتخطى 33 مليونا

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و58 ألفا و843 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إنه جرى تسجيل 290 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 441 ألفا و42 حالة.