الهند تسجل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي حالات يتخطى 33 مليونا
نيودلهي-(أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و58 ألفا و843 حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إنه جرى تسجيل 290 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 441 ألفا و42 حالة.
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