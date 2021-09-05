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طالبان: نرغب في "علاقات دبلوماسية رسمية" مع ألمانيا

01:38 م الأحد 05 سبتمبر 2021
طالبان: نرغب في "علاقات دبلوماسية رسمية" مع ألمانيا

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

أعرب حكام طالبان الجدد عن رغبتهم في إقامة علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا والحصول على دعم مالي ومساعدات إنسانية منها .

وقال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نرغب في علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا".

وأضاف أن جماعة طالبان ترغب أيضا في التعاون مع برلين ودول أخرى في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

وتابع المتحدث باسم طالبان للصحيفة الألمانية أن الألمان كان مرحبا بهم دائما في أفغانستان، مضيفا أنه حتى في زمن الملكية قبل حوالي مئة عام، ساعد الألمان أفغانستان في أمور كثيرة.

يشار إلى أن ألمانيا تعول الآن على إجراء محادثات مع طالبان؛ لأنها تسعى لإخراج أشخاص آخرين ممن يبحثون عن حماية من البلاد بعد انتهاء عملية الإجلاء العسكري للجيش الألماني هناك.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل أيام: "إذا كان الأمر ممكنا من الناحية السياسية وكان الوضع الأمني يسمح، فمن المفترض أن يكون لألمانيا حينئذ سفارتها الخاصة في كابول مجددا"، ولكن ماس أكد في الوقت ذاته أن وجود تمثيل دبلوماسي لا يعني اعترافا بحكومة طالبان.

وكانت الحكومة الاتحادية أغلقت سفارتها في كابول بعد زحف طالبان على العاصمة الأفغانية.

حركة طالبان ألمانيا حكام طالبان كابول افغانستان

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