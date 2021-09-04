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مقتل قائد عسكري يمني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد

02:13 م السبت 04 سبتمبر 2021
مقتل قائد عسكري يمني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد

انفجار عبوة ناسفة - ارشيفية

صنعاء- (د ب أ):

اغتال مسلحون مجهولون، السبت، قائدا عسكريا في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدرأمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة موسى محسن المشدلي، قائد جبهة الحازمية، بمحافظة البيضاء(وسط البلاد) اثناء مروره في مديرية دار سعيد بعدن.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل المشدلي، وإصابة عدد من مرافقيه.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما لم يصدر أي تصريح من قبل السلطات الرسمية.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن التي تشهد انفلاتا أمنيا وفوضى عارمة.

وشهدت عدن انفجارات وعمليات اغتيال طالت مسؤولين وضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش، وخلفت خسائر كبيرة في صفوفهم.

انفجار عبوة ناسفة مقتل قائد عسكري يمني الجيش اليمني اليمن

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