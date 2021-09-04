"التيار الوطني الحر": مخطط إسقاط الرئيس اللبناني سيفشل

بيروت- (د ب أ):

أكد المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" في لبنان، السبت، أن "القوى الماضية في مخططها لإسقاط رئيس الجمهورية، ستفشل حتما في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب المهدد بالفوضى والتجويع وفقدان الدواء والطاقة".

وقال المجلس، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، السبت، إن "الذين يدعون دعم دولة الرئيس المكلف ويعرقلون في الوقت عينه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلف للاعتذار، يتحملون المسؤولية عما يترتب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدد الأمن والاستقرار".

ودعا المجلس "رئيس الحكومة المكلف إلى الاتفاق سريعا مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، وإعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار".

وأضاف أن "التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة، وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن".

ونبه التيار الوطني الحر إلى "دخول لبنان أزمة كبيرة قريبا ما لم يصدر مجلس النواب قانونا يجيز لمصرف لبنان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من دون المساس قانونا بالاحتياط الإلزامي، وذلك لشراء الفيول(الوقود) اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدل لا يقل على 16 ساعة يوميا، مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة من شراء المازوت للمولدات".

وحذر التيار "من عرقلة أو تأخير إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية، تعويضا عما سيخسرونه نتيجة رفع الدعم عن المحروقات".

كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس عون، ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات ميقاتي مع عون منذ تكليفه عن إعلان تشكيل الحكومة، بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريبا.