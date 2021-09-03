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‏واشنطن تؤكد التزامها بالحفاظ على الالتزامات الدفاعية بالخليج

06:06 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
‏واشنطن تؤكد التزامها بالحفاظ على الالتزامات الدفاعية بالخليج

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على التزاماتها في منطقة الخليج، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على حركة طالبان، بعد أن استولت على أفغانستان.

وقالت ساكي خلال إفادة صحفية، اليوم الخميس "لا ينبغي لأحد أن يقيّم أننا ندرس حاليا تخفيف العقوبات على طالبان، وهذا لا يتم مناقشته أو متابعته بنشاط".

وزارة الدفاع الأمريكية الخليج الولايات المتحدة واشنطن

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