سفير الصومال بالقاهرة يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

(مصراوي):

التقى السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بمقر الاكاديمية بالقاهرة .

وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء، إنه بحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ، لافتا الى أنه طلب من رئيس الأكاديمية العربية زيادة عدد المنح المقدمة لأبناء الصومال وقد وعد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم عدد من المنح للطلاب الصوماليين.

واشاد السفير الصومالي بالنهضة الكبيرة والدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لافتا الى أنها استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي نظرا لمواكبتها التطورات التكنولوجية واستحداث العلوم التي تواكب تطورات العصر واستخدام الذكاء الاصطناعي ، مؤكدا أنه نجح في تحقيق أهداف كبيرة على المستوى العلمي والتعليمي كان العرب يتمنون تحقيقها.

وأعرب السفير الصومالي كذلك عن فخره للتطور الكبير الذي تشهده الأكاديمية من خلال الفرع الخاص بها في مدينة العلمين والذي يمثل صرحا علميا وتعليميا عربيا كبيرا ينافس أفضل الجامعات على مستوى العالم .

واكد سفير الصومال دعم الصومال الكامل للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية نظرا لدوره العروبي الكبير الذي لم يتوانى عنه منذ توليه مهام منصبه، لافتا الى انه وجه دعوة له لزيارة الصومال وقد وعد رئيس الاكاديمية بزيارة الصومال في اقرب وقت ممكن.