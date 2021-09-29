Masrawy logo white

سفير الصومال بالقاهرة يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

04:32 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
سفير الصومال بالقاهرة يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

سفير الصومال بالقاهرة يلتقي رئيس الأكاديمية العربي

(مصراوي):
التقى السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بمقر الاكاديمية بالقاهرة .
وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء، إنه بحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ، لافتا الى أنه طلب من رئيس الأكاديمية العربية زيادة عدد المنح المقدمة لأبناء الصومال وقد وعد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم عدد من المنح للطلاب الصوماليين.
واشاد السفير الصومالي بالنهضة الكبيرة والدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لافتا الى أنها استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي نظرا لمواكبتها التطورات التكنولوجية واستحداث العلوم التي تواكب تطورات العصر واستخدام الذكاء الاصطناعي ، مؤكدا أنه نجح في تحقيق أهداف كبيرة على المستوى العلمي والتعليمي كان العرب يتمنون تحقيقها.
وأعرب السفير الصومالي كذلك عن فخره للتطور الكبير الذي تشهده الأكاديمية من خلال الفرع الخاص بها في مدينة العلمين والذي يمثل صرحا علميا وتعليميا عربيا كبيرا ينافس أفضل الجامعات على مستوى العالم .
واكد سفير الصومال دعم الصومال الكامل للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية نظرا لدوره العروبي الكبير الذي لم يتوانى عنه منذ توليه مهام منصبه، لافتا الى انه وجه دعوة له لزيارة الصومال وقد وعد رئيس الاكاديمية بزيارة الصومال في اقرب وقت ممكن.
إسماعيل عبد الغفار لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لياس شيخ عمر لصومال قاهرة

الخبر التالى:

غدًا.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا