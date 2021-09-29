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إيران تبدي استعدادا لتمديد عقد توريد الغاز للعراق

10:35 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
إيران تبدي استعدادا لتمديد عقد توريد الغاز للعراق

ارشيفية

طهران - (د ب أ):

أكد مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز استعداد طهران لتمديد عقد توريد الغاز للعراق.

جاء هذا خلال اجتماع مساعد الوزير الإيراني مجيد تشنكي مع مسؤولين كبار من وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء في طهران.

ونقل موقع قناة "العالم" الإيرانية عنه القول إن "دبلوماسية الطاقة" من البرامج المعتمدة لدى وزير النفط جواد أوجي، مطالبا الجانب العراقي بالالتزام بالعقود الجارية والاتفاقيات السابقة.

وجدد تأكيده استعداد وزارة النفط الإيرانية لاستقبال مقترحات جديدة من قبل وزارة الكهرباء العراقية بغية تمديد عقد تصدير الغاز للعراق.

وكانت إيران أعلنت مطلع سبتمبر الجاري تخفيض صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى العراق، وقالت في حينه إنه سيستمر لستة أشهر، وأنه ليس له علاقة بالمتأخرات التي على العراق لإيران.

ورغم أن العراق بلد غني بالنفط، فإنه يعتمد على واردات الطاقة من إيران لسد جزء كبير من احتياجاته.

إيران طهران وزير النفط الإيراني توريد الغاز للعراق الغاز الطبيعي

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