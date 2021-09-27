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الجزائر تؤكد دعم مسار الحوار في ليبيا

07:38 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الجزائر تؤكد دعم مسار الحوار في ليبيا

رمطان لعمامرة

الجزائر - (د ب ا)

أكد اليوم الإثنين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على موقف بلاده الداعم" لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين ،من أجل السلم والأمن في بلادهم والدول الجوار، والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.

وأضاف لعمامرة خلال كلمته أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تواصل إستعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا وتواصل جهودها في دعم الأشقاء اللبييين والإستفادة من التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية،بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية.

وحول الأزمة في مالي، قال لعمامرة أن بلاده "تلتزم بالعمل في سبيل الأشقاء في مالي وتتطلع لإجراء إنتخابات رئاسية وتحقيق أهداف وإنجاح المسار في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية".

وأضاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر في التوجه لمبادرة تفعيل الوسائل والأطر والعمل المشترك من أجل كفاح القارة الأفريقية لمواجهة الإرهاب.

رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري ليبيا الجمعية العامة للأمم المتحدة

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