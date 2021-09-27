Masrawy logo white

رئيس بيلاروسيا يتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تضليل العالم"

04:04 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس بيلاروسيا يتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تضليل العالم"

ألكسندر لوكاشينكو

موسكو - أ ش أ

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا، باستخدام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة "لتضليل" المجتمع العالمي بأسره، لاسيما اتهام مواطني بلاده بالتدبير لأزمة المهاجرين.

كما أشار لوكاشينكو - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الاثنين- إلى احتجاز المهاجرين المُصابين بجروح خطيرة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، قائلا "أود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لأطلب من المنظمات الدولية والقادة ومن يُطلق عليهم المجتمع المدني في الدول الغربية الانتباه إلى الوضع على الحدود ومراعاة حقوق الإنسان التي يعلنونها بأنفسهم".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ليتوانيا، تشهد تدفقا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع بيلاروسيا، فيما يدرس الاتحاد فرض "عقوبات اقتصادية أقوى" لوقف تسلل المهاجرين إلى الاتّحاد من بيلاروسيا.

هذا المحتوى من

ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا

الخبر التالى:

البرلمان الألماني الكبير "أصبح أكبر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا