بريطانيا: ارتفاع الطلب على البنزين 500% خوفا من نفاذ الوقود

لندن - (أ ش أ):

قالت جمعية تجار التجزئة للبنزين في بريطانيا إن ما بين 50% إلى 90% من محطات البنزين في البلاد قد نفد الوقود لديها.

وأضاف متحدث باسم تجار التجزئة في تصريحات نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن نفاد البنزين يجيء بسبب الشراء بدافع الذعر من "مشاكل خطيرة حقًا" في محطات البنزين حيث أبلغ نصف المحطات على الأقل عن نفاد الوقود.

وارتفع الطلب في إحدى محطات الخدمة بنسبة 500 % يوم أمس السبت مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أعطت شركات النفط الأولوية للممرات الأمامية للطرق السريعة وسط نقص في سائقي الناقلات المتخصصين، حسبما أفاد اتحاد تجار البنزين، واستمرت الطوابير في المحطات لليوم الثالث على الرغم من تطمينات وزير النقل جرانت شابس بأن هناك "الكثير" من الوقود المتاح.

لكن بريان مادرسون، رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار التجزئة، قال إن الحكومة "لا ترغب في الاعتراف" بأن الإمدادات كانت عالقة في المصافي أو مستودعات التخزين ولم يتم تسليمها إلى المنافذ الأمامية بسبب مشاكل الإمداد الحالية.

وفي حديثه إلى إذاعة "بي بي سي 4" نقلته الصحيفة، أضاف مادرسون إن إصدار خمسة الآف تأشيرة سائق أجنبي التي أعلنتها الحكومة أمس السبت، من غير المرجح أن تخفف من ضغوط البنزين في "المدى القصير للغاية".

ومضى قائلاً: "قد نرى فوائد منها في وقت لاحق من الخريف عندما يأتي السائقون ويبدأون العمل، ولكن على المدى القصير جدًا تسبب هذا الأمر بسبب الذعر في مشاكل خطيرة حقًا".

وأضاف: "ذكر أحدهم لي أنه بالأمس شهدوا زيادة بنسبة 500% في الطلب مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أمر غير عادي للغاية".