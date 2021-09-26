Masrawy logo white

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

10:47 م الأحد 26 سبتمبر 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

الحوثيين

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما؛ لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفا واحدا ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

هذا المحتوى من

الحوثيين الإمارات السعودية أبوظبي

الخبر التالى:

"الموت حق".. وزير دولة سعودي يكشف عن تعرضه لحادث مخيف في إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجلالأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا