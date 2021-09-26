نيوزيلندا تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
ولينجتون - أ ش أ:
سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4 آلاف و183 حالة.
وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 3 آلاف و931 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 225 حالة.
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