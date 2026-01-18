الجيش السوري يستعيد مدينة الطبقة وسد الفرات من "قسد"



وكالات

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، أن قواته استعادت مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري، أن قواته سيطرت على مدينة الطبقة الاستراتيجية، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية منها.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على سد الفرات.

وأمس السبت، أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله الى المدينة الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات في محافظة الرقة بشمال البلاد، إذ حيث كانت تنتشر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الجيش السوري، في بيان، إن قواته بدأت دخول مدينة الطبقة من محاور عدة بالتوازي مع تطويق مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري.

وأكَّد الجيش، في بيان لاحق، مساء السبت، سيطرته على المطار وطرد قوات كردية منه، وفقا للغد.