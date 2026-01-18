إعلان

الجيش السوري يستعيد مدينة الطبقة وسد الفرات من "قسد"

كتب : مصراوي

01:37 ص 18/01/2026

الجيش السوري

وكالات

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، أن قواته استعادت مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري، أن قواته سيطرت على مدينة الطبقة الاستراتيجية، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية منها.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على سد الفرات.

وأمس السبت، أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله الى المدينة الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات في محافظة الرقة بشمال البلاد، إذ حيث كانت تنتشر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الجيش السوري، في بيان، إن قواته بدأت دخول مدينة الطبقة من محاور عدة بالتوازي مع تطويق مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري.

وأكَّد الجيش، في بيان لاحق، مساء السبت، سيطرته على المطار وطرد قوات كردية منه، وفقا للغد.

الجيش السوري هيئة عمليات الجيش السوري قسد الجيش السوري يستعيد مدينة الطبقة سد الفرات

فيديو قد يعجبك



التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة
أخبار مصر

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
مصراوي ستوري

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
شئون عربية و دولية

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

