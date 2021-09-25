وزير الخارجية السوري: أثبتنا القدرة على إحباط المؤامرات ضدنا

نيويورك - دمشق - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن بلاده أثبتت أنها قادرة على إحباط المؤامرات ضدها، مُرحباً بأي تواصل مع الدول الغربية.

وقال المقداد ـ في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، " نتواصل مع الكثير من الدول الغربية، "لكن بطريقة خجولة" حتى الآن، ولا نريد الإفصاح عنها، خاصة أن الضغوط الغربية الأخرى ستتواصل ضد هذه الدول".