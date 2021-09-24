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وزير الخارجية يؤكد علي الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا

10:49 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
وزير الخارجية يؤكد علي الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع دول جوار ليبيا، الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

كما أشار شكري إلى الدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة هامة نحو تثبيت الاستقرار.

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سامح شكري ليبيا وزارة الخارجية المصرية الامم المتحدة

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