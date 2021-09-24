بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي نتائج المحادثات مع بيلاروسيا بشأن اتحاد الدولتين

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ما أسفرت عنه المحادثات الثنائية مع بيلاروسيا حول مسألة إقامة اتحاد بين الدولتين.

وذكر بوتين، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "كما تعلمون أننا أنهينا فترة جدية من المحادثات مع أصدقائنا البيلاروس فيما يتعلق بتعزيز معايير إقامة دولة الاتحاد"، مُشيرًا إلى أن المحادثات بين الجانبين شملت أيضًا قضايا تتعلق بضمان أمن البلدين في هذا العالم المتغير بسرعة، على حد تعبيره، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

يُشار إلى أن روسيا وبيلاروسيا قررتا في أواخر عام 2018، تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل بين الدولتين، كما أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

يُذكر أن الدولتين وقعتا يوم 2 أبريل عام 1997 اتفاقية إقامة الاتحاد بين الدولتين؛ من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك، وفي شهر يناير عام 2000 تحول الاتحاد إلى دولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا، وذلك بعد تصديق برلماني البلدين على اتفاقية إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1999، ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروسيا في يوم 2 أبريل بعيد اتحاد الشعبين الروسي والبيلاروسي.