الصحة العالمية: النظام الصحي في أفغانستان على حافة الانهيار

جنيف - (د ب أ):

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمدير الإقليمي أحمد المنظري اليوم الأربعاء بعد زيارة كابول "النظام الصحي في أفغانستان على حافة الانهيار" . وأضافا "ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، ستواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة".

وقال المسؤولان إنه بسبب توقف المساعدات المالية بعد تولى طالبان السلطة في أغسطس الماضي، لم تعد تملك الآلاف من المنشآت الصحية المال الكافي لشراء المواد الخام أو دفع رواتب العاملين.

وقالت منظمة الصحة العالمية "الكثير من هذه المنشآت قامت بتقليل العمليات التي تقوم بها أو أغلقت أبوابها، مما جعل المنشآت الصحية أمام قرارات صعبة تتمثل في اختيار من سيتم إنقاذه ومن سيترك ليموت".

وبسبب قلة الممرضات اللاتي يذهبن للعمل، توقفت المريضات أيضا عن الذهاب للمنشآت الصحية. مع ذلك، تستمر منظمة الصحة العالمية في تدريب النساء في هذا المجال.

وقد اضطرت تسع منشآت من بين 37 منشآة مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا للاغلاق، كما أن وتيرة الاختبارات والتطعيم منخفضة .

ويشار إلى أن هناك حاجة لتوزيع 1.8 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا بصورة عاجلة.

وقالت منظمة الصحة إنها أحضرت 170 طنا من الإمدادات الطبية لأفغانستان منذ أن تولت طالبان السلطة. وأشارت إلى أنه من أجل استمرار تدفق الامدادات، تحتاج المنظمة إلى 38 مليون دولار من أجل الأربعة أشهر المقبلة.