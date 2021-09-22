السعودية تستنكر محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.

وأعربت وزارة خارجية السعودية في بيان صحفي اليوم، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكدت الوزارة " تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية رسميا أمس الثلاثاء إحباط محاولة انقلابية واعتقال جميع المتورطين فيها .