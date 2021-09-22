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الكويت تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

12:16 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الكويت تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في السودان.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، دعم دولة الكويت لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار، مشددة على رفض كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية رسميا أمس الثلاثاء إحباط محاولة انقلابية واعتقال جميع المتورطين فيها.

وزارة الخارجية الكويتية الكويت السودان الشعب السوداني

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