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وزير الدفاع الكويتي: عقيدة للجيش دفاعية لحماية البلاد برًا وجوًا وبحرًا

07:02 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
وزير الدفاع الكويتي: عقيدة للجيش دفاعية لحماية البلاد برًا وجوًا وبحرًا

الشيخ حمد جابر العلي الصباح

الكويت - (د ب أ)

جدد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح التأكيد على أن العقيدة القتالية للجيش الكويتي دفاعية، لحماية البلاد براً وجواً وبحراً، مشدداً بأن جميع منتسبي الجيش يدركون جيداً أهمية المسؤولية الكبيرة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده البرية و مياهه الاقليمية ومجاله الجوي.

جاء ذلك في كلمة للشيخ حمد العلي اليوم الثلاثاء خلال جولته التفقدية التي شملت معسكر "أم الروس" التابع لهيئة الإمداد والتموين، وقوة واجب "صباح" المشتركة، في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى وحدات الجيش بهدف الإطلاع على جاهزية وسير الأعمال فيها.

وزير دفاع الكويت جيش الكويت حمد جابر العلي

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