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البرهان: احتواء ما جرى بحكمة جنب السودان إراقة الدماء

05:58 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
البرهان: احتواء ما جرى بحكمة جنب السودان إراقة الدماء

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة (جنوب الخرطوم)، لوقفتهم الصلبة وسيطرتهم على الأوضاع واحتواء ما جرى بحكمة مما جنب البلاد إراقة الدماء.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن البرهان أكد، لدى مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة اليوم، بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وقائد سلاح المدرعات، وحدة واصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى بالبلاد، مشيرا إلى أن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف.

ودعا القوى السياسية بالبلاد إلى الوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، لافتا إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني.

وخاطب البرهان الضباط والجنود بمنطقة الشجرة، قائلا: "انتم حراس الانتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة إلى القوى الوطنية التي ينتخبها الشعب".

وأوضح أنه متابع لأوضاع أفراد القوات المسلحة والظروف التي يمرون بها، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لتحسين أوضاعهم الإقتصادية.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي في السودان منطقة الشجرة السودان

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